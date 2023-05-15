Луганск, 15 мая, 2023, 14:12 — ИА Регнум. В результате взрыва в Луганске, который прогремел 15 мая у здания ГТРК Луганской Народной Республики, есть пострадавшие. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Последствия взрыва. Луганск. Россия. 15.05.2023

По предварительным данным, ранения получили пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганске днём 15 мая прогремел взрыв возле здания государственной телерадиокомпании ЛНР. По предварительным данным, причиной стал подрыв. На месте происшествия работают службы.

На кадрах с места происшествия видно, как взрывом выбило стёкла на первом этаже здания, покорёжило оконные рамы. Повреждения также получили припаркованные рядом автомобили.