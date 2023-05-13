МЧС: открытое горение около гостиницы «Интерконтиненталь» в центре Москвы ликвидировано

Москва, , 15:46 — REGNUM На стройке недалеко от гостиницы «Интерконтиненталь» на Тверской улице в Москве произошёл пожар, однако открытое горение уже ликвидировано. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Возгорание произошло по адресу: Тверская улица, 22. По информации РИА Новости, из-за возгорания на какое-то время была перекрыта вся Тверская улица.

В пресс-службе уточнили, что произошло возгорание утеплителя на площади 10 квадратных метров в котловане строящегося здания. В 15:12 открытое горение ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в центре Москвы загорелась гостиница «Интерконтиненталь».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в столице произошло несколько крупных пожаров. Так, 12 мая на территории машиностроительного завода им. В. В. Чернышева в Москве произошёл пожар, в результате которого пострадали три человека. Возгорание возникло на втором этаже административного здания по адресу: улица Вишнева, дом 7. Огнём было охвачено 15 кв. метров.

9 мая пожар вспыхнул возле Измайловского кремля в столице. А 7 мая на стройке на западе Москвы загорелись строительные материалы.