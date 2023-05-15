Молдавия, 15 мая, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу инициировал процедуру выхода республики из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 15 мая он сообщил журналистам на брифинге, назвав структуры СНГ «бесполезными».

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Принял решение инициировать процесс выхода республики из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ», — заявил Гросу.

Он отметил, что соответствующее решение он принял после консультаций с гражданами страны, представителями правящей Партии действия и солидарности, а также президентом Майей Санду.

Гросу на ближайшем заседании парламента предложит депутатам направить запрос премьер-министру Дорину Речану с просьбой подготовить законопроект о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду. В Молдавии прошли протесты с требованием её отставки с поста президента. Так, в начале марта лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор назвал её диктатором и женщиной «без ценностей и идеалов».