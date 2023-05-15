Донецк, 15 мая, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Российские войска улучшили свои позиции на авдеевском и марьинском направлениях в зоне спецоперации. Об этом 15 мая рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«В зоне ответственности Первого армейского корпуса мы видим определённое продвижение вперёд. Если брать авдеевское направление: мы видим, что наши позиции улучшаются в направлении Первомайского, мы видим улучшение позиций в направлении Красногоровки», — сказал он.

Врио главы ДНР отметил, что ВСУ на протяжении последних дней пытались предпринимать «достаточно активные действия» на марьинском направлении для того, чтобы выбить оттуда российские войска.

Пушилин подчеркнул, что эти попытки ВСУ провалились, так как перед подразделениями ВС России стоит задача продвигаться вперёд, несмотря ни на какие трудности.

«На марьинском направлении у нас есть улучшение позиций», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин рассказал, что российские военные на авдеевском и артёмовском направлениях в Донбассе уже заметили новую западную технику из последних поставок украинской армии. По его словам, это, в частности, бронетранспортёры и некоторая другая техника.