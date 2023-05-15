Васильевка, Запорожская область, 15 мая, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли города Васильевку и Токмак в Запорожской области. Об этом 15 мая заявил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня, 15 мая, дважды обстреляли Токмак кассетными боеприпасами», — говорится в сообщении.

По его словам, обстрелы произошли в 3:40 и 6:10, предположительно, из РСЗО HIMARS. Уточняется, что повреждение получили жилые дома, здание школы № 1 и автомобили. ВСУ обстреляли дома на улице Ленина, 14 Сентября и Космической.

«По предварительной информации, есть жертвы среди гражданского населения», — сказал Рогов.

Кроме того, в 7:00 ВСУ нанесли ракетный удар по заповеднику «Лысая гора» в городе Васильевке, предположительно, из РСЗО «Град».

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — добавил Рогов.

Он также отметил, что выросшая интенсивность обстрелов подтверждает верность решения властей области о перемещении жителей прифронтовых районов в безопасные места.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая врио губернатора области Евгений Балицкий заявил, что около трёх тысяч жителей Запорожской области переселили из прифронтовых городов, которые подвергаются постоянному обстрелу со стороны ВСУ, вглубь региона. По словам Балицкого, среди переселённых тысяча человек — несовершеннолетние, ещё 300 — пациенты психоневрологических диспансеров и детских домов. Он также отметил, что Вооружённые силы России в Запорожской области готовы не только сдержать натиск ВСУ во время их возможной атаки, но и перейти в наступление.