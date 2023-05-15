Донецк, 15 мая, 2023, 09:39 — ИА Регнум. На данный момент киевские войска активизировались по всей линии фронта, однако это ещё не контрнаступление ВСУ, которое неоднократно было анонсировано ранее. Об этом 15 мая сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы видим действительно активизацию по всей линии соприкосновения. Это ещё не то контрнаступление, о котором очень много говорится», — сказал он.

Врио главы ДНР уточнил, что таким образом враг делает попытки «прощупать» позиции российских войск и осуществить разведку боем на ряде участков, и подчеркнул, что в целом ситуация на линии соприкосновения под контролем ВС России.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сражения в городе Артёмовске ДНР — это всего лишь «прелюдия» к контрнаступлению ВСУ. Он добавил, что удачные действия украинской армии в городе дадут ей возможность начать успешное наступление.