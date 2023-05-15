Луганск, 15 мая, 2023, 09:37 — ИА Регнум. В Сети опубликованы кадры с места прилёта, который был зафиксирован в районе бывшего авиационного училища штурманов в Луганске. Видео и фотографии опубликованы в Telegram канале главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

На кадрах видно, как на месте удара поднимается столб чёрного дыма.

Также на видео, опубликованном Telegram-каналом «ЛуганскИнформЦентр Z», ― осколки от выбитых взрывной волной стёкол и военные, оцепившие место происшествия.

По мнению военного эксперта Андрея Марочко, на юго-востоке Луганска, вероятнее всего, удар был нанесён ракетой Storm Shadow.

При этом ранее советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ якобы не использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что в районе автовокзала в Луганске утром 15 мая прогремело два взрыва.

По словам очевидцев, первый из взрывов был глухим, а второй — раскатистым, как 100%-ный прилёт.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что целью удара по Луганску была территория бывшего авиационного училища штурманов, сейчас оно оцеплено. Информации о пострадавших пока не поступало.