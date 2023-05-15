Луганск, 15 мая, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Удар, нанесённый украинскими военными по Луганску, пришёлся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). Об этом 15 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Место прилёта оцепили, работают экстренные и силовые службы.

По словам очевидцев, первый из взрывов был глухим, а второй — раскатистым, как 100%-ный прилёт.

«Информации о пострадавших пока нет. Детали уточняются», ― написал Рогов в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что в районе автовокзала в Луганске утром 15 мая прогремело два взрыва.

Несколькими днями ранее в Луганске также прогремели несколько взрывов. 12 и 13 мая ВСУ нанесли удары по городу с применением крылатой ракеты Storm Shadow англо-французского производства, переданной украинской армии западными странами.

От удара 12 мая ранения получили шестеро детей. В результате удара, нанесённого 13 мая, одна мирная жительница получила ранение, также было повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов и линия электропередачи.