Анкара, 15 мая, 2023, 08:34 — ИА Регнум. После обработки бюллетеней из 67,33% избирательных урн за рубежом на голосовании на выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,36% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 41,26%. Об этом 15 мая сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber.

EPA/ERDEM SAHIN/ТАСС Выборы в Турции

Ранее Эрдоган заявил, что пока нет окончательных данных о результатах голосования, однако, по его словам, он лидирует «с явным отрывом».

Выборы 13-го президента Турции и новых депутатов парламента страны прошли 14 мая, в ходе них не было зафиксировано происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 мая, стало известно, что Эрдоган после обработки 100% бюллетеней на президентских выборах набрал 49,35% голосов. Его оппонент Кылычдароглу набрал 44,99%.