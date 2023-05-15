В России намерены упростить процесс выдачи субсидий на оплату ЖКУ
«Известия»: в России могут упростить получение субсидий на оплату ЖКУ
Москва, 15 мая, 2023, 06:17 — ИА Регнум. В правительство России из Госдумы направили на рассмотрение предложения, которые упростят получение субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Основная новация — потенциальные получатели субсидии будут предоставлять всего одно заявление. О предложениях «Известиям» рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Отмечается, что рекомендации призваны освободить россиян от бюрократических проволочек. Сейчас чтобы получить субсидию, человеку приходится собирать по инстанциям значительный пакет документов.
«Совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии максимально безболезненно для своего времени и нервов. Сейчас в этом вопросе возникают проблемы», — пояснил Пахомов.
Также депутаты предлагаю снизить максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи с 22% до 15%.
Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 апреля изменился способ расчётов оплаты общедомовых нужд. Они рассчитываются по фактическому потреблению.
Минстрой России сообщил о планах ввести единый платёжный документ за ЖКУ. В платёжке будут отражать показания не только индивидуальных, но и общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов. По мнению ведомства, введение единого платёжного документа повысит собираемость платы за ЖКХ.