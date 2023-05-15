Москва, 15 мая, 2023, 06:17 — ИА Регнум. В правительство России из Госдумы направили на рассмотрение предложения, которые упростят получение субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Основная новация — потенциальные получатели субсидии будут предоставлять всего одно заявление. О предложениях «Известиям» рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКУ

Отмечается, что рекомендации призваны освободить россиян от бюрократических проволочек. Сейчас чтобы получить субсидию, человеку приходится собирать по инстанциям значительный пакет документов.

«Совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии максимально безболезненно для своего времени и нервов. Сейчас в этом вопросе возникают проблемы», — пояснил Пахомов.

Также депутаты предлагаю снизить максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи с 22% до 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 апреля изменился способ расчётов оплаты общедомовых нужд. Они рассчитываются по фактическому потреблению.

Минстрой России сообщил о планах ввести единый платёжный документ за ЖКУ. В платёжке будут отражать показания не только индивидуальных, но и общедомовых приборов учёта коммунальных ресурсов. По мнению ведомства, введение единого платёжного документа повысит собираемость платы за ЖКХ.