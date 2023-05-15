Москва, 15 мая, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 мая в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что Киев стоит за громкими убийствами россиян.

Kremlin.ru Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков

При этом пресс-секретарь главы государства однозначно заявил, что Украина является спонсором терроризма.

Разговор с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» шёл в том числе об угрозах главы украинской разведки Кирилла Буданова, что они «убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

Дмитрий Песков назвал эти слова — «чудовищными, беспрецедентными по своей сущности».

«Киевский режим стоит за убийствами. Не просто спонсирует эти убийства, но и является организатором, вдохновителем и исполнителем. Практически речь идёт о государстве — спонсоре терроризма», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Подобные Буданову высказывания, по мнению Пескова, в очередной раз подтверждают правоту президента РФ Владимира Путина в решении начать спецоперацию.

«Наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений», — заверил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления Буданова с угрозами «убивать русских по всему миру» являются терроризмом. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 10 мая на брифинге.

7 мая Буданов заявил в интервью Yahoo News, что Киев «убивал и будет убивать русских».

Песков 10 мая отметил, что от европейских столиц никакой реакции на слова Буданова не последовало, тогда как власти США хотя бы выразили неодобрение по этому поводу.