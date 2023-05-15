Аахен, Германия, 15 мая, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Пользователи Twitter в комментариях осудили и разгромили украинского президента Владимира Зеленского после его пребывания в Германии, по итогам которого он в соцсетях сообщил об «укреплении связей» с Европой и «росте давления» на Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По мнению подписчиков, Зеленскому «капут».

«После сегодняшнего оскорбительного выступления в Аахене с тобой всё кончено. Конец. Капут. Финито. Ты и понятия не имеешь, какую линию сегодня пересёк», — предупредил один из пользователей.

Также читатели высказали негодование по поводу утверждения украинского президента о «давлении на Россию».

«В каком мире ты живёшь, Зеленский? Полагаешь, что Россия чувствует давление? Просто проверь показатели всех своих так называемых «союзников и спонсоров», — призвал комментатор.

«Советую не появляться в Европе, комик Зеленский», — написал юзер.

Участвующий в дискуссии пользователь в конце концов призвал Зеленского «искать мир и не продлевать страдания украинского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, на совместной с президентом Украины пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия в 2023 году и позднее выделит Украине 11 млрд евро. 13 мая в ходе визита в Рим киевский лидер заявил, что Украина не нуждается в посредниках (включая и папу Франциска, который предлагал такую помощь) для организации мирных переговоров.

Французский политик Флориан Филиппо считает, что появление информации о неадекватном поведении Зеленского должно послужить предупреждением для всего мира.