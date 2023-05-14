Анкара, 15 мая, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган сообщил сторонникам, что по предварительным итогам голосования он лидирует на президентских выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем», — сказал турецкий лидер на митинге в Анкаре.

По последним данным, Эрдоган набрал 49,36% голосов, у его соперника-оппозиционера Кемаля Кылычдароглу — 44,92%.

Выборы 13-го президента и нового состава парламента Турции состоялись 14 мая. Они прошли без происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Стамбуле вечером 14 мая горожане устроили стихийный митинг в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана. Сторонники собрались у офиса правящей партии. Участники выкрикивали в поддержку действующего президента «кричалки», пели песни и размахивали флагами Турции.