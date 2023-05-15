Франция передаст батальонам ВСУ колёсные танки AMX-10RC и бронетехнику

Париж, , 02:28 — REGNUM Власти Франции в ближайшее время поставят нескольким батальонам киевской армии десятки единиц бронетехники, в том числе лёгкие колёсные танки AMX-10RC. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров Франции и Украины Эмануэля Макрона и Владимира Зеленского после их встречи 14 мая в Елисейском дворце.

AMX-10RC Французской армии Officier communication du 4e RCh

Отмечается, что Франция продолжает военную помощь ВСУ, готовятся новые поставки, чтобы «постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении её обороноспособности».

Стороны договорились, что ВСУ получит в ближайшие недели десятки бронемашин и лёгких танков.

Как сообщало ИА REGNUM, при этом Макрон накануне заявил, что европейские страны должны не только обеспечить безопасность будущего Украины, но и избавиться от конфронтации с Россией.

По словам президента Франции, Евросоюзу необходимо продолжать помогать Киеву и вести подготовку к переговорам по урегулированию конфликта.