Кандидат партии «Шор» Гуцул лидирует на выборах главы Гагаузии
Кагул, 15 мая 2023, 00:31 — REGNUM Кандидат от оппозиционной партии «Шор» в Молдавии 37-летняя юрист Евгения Гуцул лидирует в выборах главы Гагаузии.
Предварительно подсчитано, что Гуцул набрала 51% голосов, её соперник бывший депутат парламента Молдавии 36-летний Григорий Узун, поддерживаемый Партией социалистов, достиг результата в 49%.
Центризбирком Гагаузии ещё окончательно не озвучил итоги голосования.
Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционным партиям Молдавии следует объединиться ради смены власти, заявил бывший президент страны Игорь Додон.