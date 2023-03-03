Экс-президент Молдавии Додон призвал оппозицию сообща сменить власть

Кишинёв, , 17:09 — REGNUM Оппозиционным партиям Молдавии следует объединиться ради смены власти, заявил бывший президент страны Игорь Додон 3 марта в интервью телерадиокомпании Гагаузии.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон © Sputnik/РИА Новости

По его словам, попытки протестовать против президента Майи Санду и её правительства есть, но они разрозненны. Протесты идут в разных местах, и власть успешно разделяет оппозицию, называя одних «ворами», других «сепаратистами», третьих «пятой колонной».

«Кроме протестов, другого варианта нет. Поэтому всем надо объединиться в единый протест», — подчеркнул Додон.

Он напомнил, что ранее левой и правой оппозиции удалось вместе протестовать против режима, установленного в 2015 году олигархом Владимиром Плахотнюком.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии идут протесты с требованием отставки Санду с поста президента. Так, лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор назвал её диктатором и женщиной «без ценностей и идеалов».