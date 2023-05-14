Четыре человека пострадали в результате взрыва в частном доме
Магас, 14 мая 2023, 22:40 — REGNUM В Ингушетии четыре человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме. Инцидент произошёл в сельского поселении Нижние Ачалуки. указали в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике 14 мая.
По факту происшествия прокуратура республики начала проверку.
Уточняется, что в результате происшествия произошло возгорание домовладения.
По факту происшествия начата проверка.
11 мая сообщалось, что в подмосковном Раменском в жилом доме произошёл взрыв газа. Погиб один человек. По предварительным данным причиной взрыва стал газ.