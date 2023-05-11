Один человек погиб при взрыве газа в Раменском
Раменское, Московская область, 11 мая 2023, 13:26 — REGNUM В подмосковном Раменском в жилом доме произошёл взрыв газа, один человек погиб, сообщает 11 мая Telegram-канал «112».
Отмечается, что инцидент произошел в четырёхэтажном жилом доме на улице Коминтерна.
На месте происшествия работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, два человека пострадали в результате взрыва газа с последующим возгоранием в жилом девятиэтажном доме в Саратовской области. Инцидент произошёл 3 мая на улице Полтавской.