Раменское, Московская область, , 13:26 — REGNUM В подмосковном Раменском в жилом доме произошёл взрыв газа, один человек погиб, сообщает 11 мая Telegram-канал «112».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошел в четырёхэтажном жилом доме на улице Коминтерна.

На месте происшествия работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека пострадали в результате взрыва газа с последующим возгоранием в жилом девятиэтажном доме в Саратовской области. Инцидент произошёл 3 мая на улице Полтавской.