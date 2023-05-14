Берлин, 14 мая, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Германия предоставит Украине крупный пакет военной помощи на общую сумму 2,7 млрд евро, в него войдут в том числе танки, БМП и системы противовоздушной обороны, сообщил 14 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Германия предоставляет новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд евро, в том числе танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T», — написал Шольц на своих страницах в соцсетях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Шольца за «самый крупный с февраля 2022 года» пакет военной помощи для ВСУ. Канцлер Германии, в свою очередь, рассказал, что Германия за эти 15 месяцев выделила Украине помощь на 17 млрд евро, а в 2023 году и позднее планирует выделить еще на 11 млрд евро.

Президент Украины приехал в Берлин в ночь на 14 мая, ранее он посещал Рим, где встречался с президентом и премьер-министром Италии, а также с папой Римским Франциском. После встречи с премьером Италии Джорджей Мелони киевский лидер заявил о «важных решениях по защите украинского неба».

Шольц, отвечая 14 мая на вопрос, готова ли Германия предоставлять ВСУ истребители, как того просят в Киеве, заявил, что Берлин сосредоточится на предоставлении «оборонительного» вооружения, в том числе артиллерии и систем ПВО.

Выделение Западом всё новой военной помощи Украине делает эти страны прямыми участниками конфликта и затягивает страдания людей, живущих на контролируемой Киевом территории, но никак не изменит цели военной спецоперации России, эти цели будут достигнуты, отмечали ранее в Кремле и МИД РФ.