Зеленский: Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи с 2022 года

Берлин, , 14:59 — REGNUM Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи с февраля 2022 года, сообщил 14 мая президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский © Christoph Soeder/Global Look Press

«Благодарю Германию за самый большой пакет военной помощи (…). Немецкие системы ПВО, артиллерия, танки и БМП спасают украинские жизни и приближают нас к победе», — написал киевский лидер в своём Telegram-канале.

На совместной с президентом Украины пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия в 2023 годах и позднее выделит Украине 11 млрд евро. С начала спецоперации России на Украине в Киев отправлено военной и иной помощи на 17 млрд евро, отметил он.

Шольц таже заявил, что Германия будет предоставлять Украине «оборонительное» вооружение в виде систем ПВО и артиллерии. Так он ответил на вопрос о возможности поставок в Киев истребителей.

13 мая в ходе визита в Рим киевский лидер заявил, что Украина не нуждается в посредниках (включая и папу Франциска, который предлагал такую помощь) для организации мирных переговоров. В Киеве намерены получить больше оружия от западных стран и освободить «свою» территорию силой, а их «мирный план» предполагает передачу Украине регионов, вышедших из её состава в 2014–2022 годах.

В Кремле и МИД России ранее отмечали, что мирные переговоры с Киевом могут начаться, если Украина выполнит все требования, поставленные в ходе специальной военной операции, и при условии признания выхода указанных регионов из состава Украины и их возвращения в состав России. В противном случае проведение спецоперации продолжится.