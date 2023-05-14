Анкара, 14 мая, 2023, 20:06 — ИА Регнум. На прошедших 14 мая президентских и парламентских выборах в Турции явка составила 85,6%. Об этом сообщил турецкий гостелеканал ТРТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Ранее турецкая оппозиция сообщила, что явка, по её данным, составила рекордные 93,6%.

После подсчёта 24,66% протоколов на президентских выборах в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,6% голосов, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу — 39,4% голосов.

При этом в процентном отношении отрыв Эрдогана от его соперника сокращается: после обработки 16,99% протоколов он набирал 55,98%, после обработки 14,84% протоколов — 56,67%, после обработки 12,83% протоколов — 57,46%, после обработки 9,06% протоколов — 59,47% голосов.

Социологи предполагали, что на президентских выборах вероятен второй тур. По данным опросов, Кылычдароглу были готовы поддержать чуть менее 50% избирателей, Эрдогана — около 43-45%. Второй тур голосования может быть проведён 28 мая.

Накануне выборов обе стороны обвинили зарубежные страны в попытке вмешательства в выборы: Кылычдароглу — Россию, а представители партии Эрдогана — США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России безосновательными.