Рим, 14 мая, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча продолжалась 2 часа и 19 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:1.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Джокович семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. На счету его соперника шесть эйсов, шесть ошибок на подаче и три реализованных брейка из семи.

Таким образом, Джокович вышел в четвёртый круг турнира, в котором сыграет с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Кэмерон Норри (Великобритания).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Финляндии Эмилем Руусувуори в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча продолжалась 1 час и 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.