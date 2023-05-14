Рим, 14 мая, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Финляндии Эмилем Руусувуори в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча продолжалась 1 час и 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Chema Moya/EPA/ТАСС Даниил Медведев

Медведев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника два реализованных брейка и ни одной ошибки на подаче.

Таким образом, Медведев вышел в третий круг турнира, в котором сыграет с испанским теннисистом Бернабе Сапате-Миральесом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Словакии Алексом Молчаном в матче второго круга «Мастерса» в Риме. Встреча продолжалась 1 час и 19 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.