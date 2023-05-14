Турецкая оппозиция: явка на выборах составила рекордные 93,6%

Анкара, , 18:41 — REGNUM На прошедших 14 мая президентских и парламентских выборах в Турции явка составила рекордные 93,6%, сообщил источник ТАСС в турецкой оппозиции.

Всеобщие выборы в Турции © Павел Бедняков/РИА Новости

«Явка, по первой информации, которая к нам поступила, составила 93,6%, это рекордный показатель», — сказал источник.

ЦИК Турции пока не сообщал данные о явке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции 14 мая вечером закрылись избирательные участки на выборах парламента и президента страны. Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявлял, что выборы в Турции прошли без ситуаций, которые бы негативно отразились на результатах.

В президентских выборах фаворитами считаются два кандидата — Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган после голосования на своём избирательном участке отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений.

Накануне голосования обе стороны обвинили зарубежные страны в попытке вмешательства в выборы: Кылычдароглу — Россию, представители партии Эрдогана — США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдвинутые Кылычдароглу обвинения не имеют под собой никаких оснований.