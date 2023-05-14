Париж, 14 мая, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 14 мая, как ожидается, посетит столицу Франции. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Программа поездки не раскрывается; правительство Франции также не давало официальных комментариев по поводу предстоящего визита.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Украины посетил Италию. В ходе своего визита в Рим президент Украины провёл переговоры с президентом и премьер-министром страны Серджо Маттареллой и Джорджей Мелони, а также папой Римским Франциском. Мелони пообещала, что Италия продолжит поставки оружия на Украину. Достигнуты важные договорённости «по защите украинского неба», отметил в свою очередь глава украинского государства.

После встречи с понтификом Зеленский сделал ряд заявлений. Он отметил, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта с Россией, он заверил, что Украина не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль.

14 мая президент Украины прибыл в Берлин, где его с воинскими почестями встретил канцлер Германии Олаф Шольц. Канцлер ФРГ заявил, что с начала российской специальной военной операции Германия потратила на поддержку Украины €17 млрд.