Виго, Испания, , 17:04 — REGNUM «Валенсия» одержала победу над «Сельтой» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла 14 мая и завершилась со счётом 2:1.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

В составе «Валенсии» голы забили нападающие Джастин Клюйверт на восьмой минуте и Альберто Мари на 88-й. У «Сельты» точным ударом отметился форвард Харис Сеферович на 60-й минуте.

В настоящее время «Валенсия» с 37 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» идёт на 13-м месте с 39 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля мадридский «Реал» одержал победу над «Альмерией». Встреча завершилась со счётом 4:2. Хет-трик оформил нападающий «Реала» Карим Бензема.