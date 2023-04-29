Мадрид, , 21:55 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над «Альмерией» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла 29 апреля и завершилась со счётом 4:2.

Игрок «Реала» Карим Бензема © Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик, забив на 5-й, 17-й и 42-й минутах. Также отличился форвард Родриго (47).

В составе «Альмерии» точными ударами отметились нападающий Лазаро (45) и полузащитник Лукас Робертоне (61).

В настоящее время «Реал» с 68 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на восемь баллов. «Альмерия» идёт на 15-м месте с 33 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля «Реал» проиграл «Жироне» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:4.