Донецк, 14 мая, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Один человек погиб и один получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ днём 14 мая, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Сергей Батурин/РИА Новости Последствия обстрела Донецка

«По уточнённой информации, в результате обстрела Куйбышевского района на ул. Степной ранена женщина 1978 г. р. Мужчина 1954 г. р. от полученных осколочных ранений скончался в больнице», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

К 16:30 мск в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации зафиксировали 44 случая обстрела территории республики со стороны ВСУ. Было выпущено несколько сотен боеприпасов, в основном калибра 155 мм. Обстрелам подверглись Донецк, Горловка, Ясиноватая и другие населённые пункты ДНР.

Ранее 14 мая сообщалось о десяти мощных взрывах в Донецке. Предполагается, что работала система противовоздушной обороны.

Обстрелы городов ДНР стали ещё более интенсивными, чем прежде, после 10 мая. Вечером 13 мая при обстрелах три мирных жителя получили ранения. Ранее сообщалось о гибели в Донецке женщины и её четырёхлетнего сына.