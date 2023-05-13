Донецк, , 20:19 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского и Петровского районов Донецка вечером 13 мая ранения получили три мирных жителя, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Этюдной ранены женщина 1971 г. р. и мужчина 1976 г. р. В результате обстрела Петровского района по ул. Рубена Ибаррури ранен подросток 15 лет», — рассказал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что днём 13 мая ВСУ четыре раза за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 мм.

В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ, совершённых утром 13 мая, пострадали шесть мирных жителей, сообщал ранее врио главы республики Денис Пушилин. Под удар попали Донецк, Ясиноватая и Горловка. Раненым оказывается помощь. В Донецке из-за удара ВСУ погибли женщина и её четырёхлетний сын.

Утром 13 мая в результате обстрелов были повреждены 16 жилых домов в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, три объекта гражданской инфраструктуры, осколками были посечены кровли, несущие стены, выбито остекление, отмечал Кулемзин.