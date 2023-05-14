Берлин, 14 мая, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Украинским войскам не хватает сил и оружия для того, чтобы атаковать территорию России в рамках готовящегося контрнаступления. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 14 мая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Лидер киевского режима рассказал, что обсудил с Шольцем обстановку на линии боевого столкновения. Он отрицательно ответил на вопрос о том, могут ли подразделения ВСУ занять часть российской территории в рамках гипотетического контрнаступления для того, чтобы усилить переговорную позицию Киева.

«Мы не атакуем территорию РФ, — ответил Зеленский. — На это у нас нет ни сил, ни времени».

Он добавил, что у ВСУ не осталось и оружия, которое можно было бы использовать для таких атак.

Украина ещё готовится к контрнаступлению, сказал Зеленский и предположил, что в случае неудачи вырастет число стран, считающих необходимостью мирные переговоры. Но Киев почти готов к успеху, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, прибывшего в Берлин Зеленского встретил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей резиденции Бельвю. Затем украинский лидер направился в офис канцлера Шольца. В преддверии приезда Зеленского правительство ФРГ согласовало крупнейший пакет военной помощи Киеву стоимостью 2,7 млрд евро.