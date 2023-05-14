Анкара, 14 мая, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Выборы в Турции проходят «без проблем» и должны пойти на пользу развитию демократии в стране, заявил 14 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«По имеющимся данным, выборы проходят без проблем. Я надеюсь, что они пойдут на пользу демократии», — сказал Эрдоган журналистам после того, как проголосовал на своём участке.

14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Два основных кандидата на президентских выборах — Эрдоган и лидер оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу.

Социологи полагают, что вероятен второй тур. По данным опросов, Кылычдароглу готовы поддержать чуть менее 50% избирателей, Эрдогана — около 43-45%. Если первый тур не выявит победителя, второй будет проведён 28 мая.

Накануне голосования обе стороны обвинили зарубежные страны в попытке вмешательства в выборы в Турции: Кылычдароглу — Россию, а представители партии Эрдогана — США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдвинутые Кылычдароглу обвинения безосновательны.

Вместе с тем представители турецкой оппозиции заявили о желании «улучшать отношения с Россией». Заместитель главы партии Кылычдароглу Огуз Салыджы отметил, что в случае победы на выборах новые власти будут стремиться к хорошим отношениям со всеми странами-соседями и что в отношениях с Россией есть некоторые проблемы, но они могут быть решены.