Президент ЮАР Рамафоса: страны Африки работают над поиском мирного разрешения кризиса на Украине

Кейптаун, , 12:27 — REGNUM Группа африканских стран работает над поиском мирного разрешения украинского кризиса. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе поездки в провинцию Квазулу-Наталь, расположенную на юго-востоке страны.

Американские инвестиции в Африке Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас группа африканских стран без лишнего шума работает над тем, чтобы… убедить РФ и Украину начать переговоры о завершении кризиса», — цитирует его слова местная радиостанция SABC.

Рамафоса рассказал о регулярных телефонных разговорах с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и об обмене мнениями по данному вопросу.

«Я вижу свою задачу в том, чтобы добиться завершения кризиса на Украине мирным путём», — добавил лидер африканский страны.

Лидер ЮАР сообщил, что во время разговора с Путиным, который состоялся 12 мая, проинформировал его о предложении лидеров стран Африки о прекращении огня.

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент ЮАР позвонил президенту России. Стороны, как уточнялось, обсудили актуальные вопросы российско-южноафриканских отношений стратегического партнёрства, выразили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодных связей в различных сферах.