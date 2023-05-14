Симферополь, 14 мая, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Николаев и Одесса являются русскими городами, их жители ждут и поддерживают возвращение в состав России.

Сергей Мальгавко/ТАСС Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов

«Одесса, Николаев — это русские города, я убежден, что люди там ждут и поддерживают вхождение в состав России, как и жители Херсона и Запорожья. Это исторически наши земли», — приводит его слова РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что освобождение всех южных областей, которые сейчас входят в состав Украины, позволит жителям выразить своё мнение на референдуме, а России позволит «сформировать полноценную подушку безопасности» на южных границах.

Как передавало ИА REGNUM, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября прошли референдумы воссоединении с Россией. 21 сентября президент России Владимир Путин в своём телеобращении заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей об их будущем, которое они примут на референдумах.

По итогам подсчётов 100% голосов, в Донецкой Народной Республике воссоединение с Россией поддержали 99,23% проголосовавших при явке 97,51%, в Луганской Народной Республике — 98,42% (явка 94,15%), в Запорожской области — 93,11% (явка 85%), в Херсонской области — 87,05% (явка 78,86%).