Херсон, Бывш. УССР, , 22:30 — REGNUM По итогам обработки 100% бюллетеней, заполненных в ходе референдума в Херсонской области, за воссоединение с Россией высказались 87,05% голосовавших, сообщает вечером 27 сентября региональный избирком.

Вечный огонь. Херсон City. kherson. ua

Отмечено, что референдум признан состоявшимся.

Явка избирателей на референдум о воссоединении Херсонской области с Россией составила 76,86% от списочного состава.

Участие в голосовании приняли свыше 571 тыс. жителей Херсонской области.

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