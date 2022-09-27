Херсон, Бывш. УССР, , 09:13 — REGNUM Голосование на стационарных участках стартовало в Херсонской области в рамках референдума по вопросу воссоединения с Россией. Об этом председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова сообщила 27 сентября журналистам.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Она напомнила, что 27 сентября — последний день референдума. Голосование в регионе началось 23 сентября.

«В 8:00 мск по всему региону открылись стационарные участки для голосования, куда люди могут прийти и изъявить свою волю», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Марина Захарова констатировала, что референдум в Херсонской области состоялся — явка превысила 50%.

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