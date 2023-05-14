Киев, , 11:31 — REGNUM Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» заявил, что ВСУ якобы не использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории.

Ракеты Strom Shadow Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На вопрос о том, сообщат ли киевские власти, когда начнут использовать ракеты Storm Shadow, Игнат ответил: «Вопрос с ракетами решён, всё уже продумано».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 мая в Луганске прогремело два взрыва. Очевидцы сообщали о поднимающемся густом чёрном дыме. Удар пришёлся по пустующим цехам предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100».

13 мая по Луганску был нанесён ещё один удар. В результате были повреждены семь многоквартирных жилых домов, 25 гаражей и 15 легковых автомобилей. Ранения получила 80-летняя местная жительница.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтвердил, что для удара по Луганску ВСУ использовали ракеты Storm Shadow, поставленные Британией.