Киев, 14 мая 2023, 11:31 — REGNUM Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» заявил, что ВСУ якобы не использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории.

Ракеты Strom Shadow
Ракеты Strom Shadow
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На вопрос о том, сообщат ли киевские власти, когда начнут использовать ракеты Storm Shadow, Игнат ответил: «Вопрос с ракетами решён, всё уже продумано».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 мая в Луганске прогремело два взрыва. Очевидцы сообщали о поднимающемся густом чёрном дыме. Удар пришёлся по пустующим цехам предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100».

13 мая по Луганску был нанесён ещё один удар. В результате были повреждены семь многоквартирных жилых домов, 25 гаражей и 15 легковых автомобилей. Ранения получила 80-летняя местная жительница.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтвердил, что для удара по Луганску ВСУ использовали ракеты Storm Shadow, поставленные Британией.