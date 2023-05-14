Москва, 14 мая, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ночью нанесли удары возмездия по Украине, сообщает «Русская весна».

Максим Богодвид/РИА Новости Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС

Воздушная тревога ночью была объявлена по всей Украине. В операции участвовали стратегические ракетоносцы ВКС России и корабли Черноморского флота.

Отмечается, что истребители-бомбардировщики ударили управляемыми авиабомбами по целям в районе Херсона и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Украинские СМИ сообщили о взрывах на объектах инфраструктуры под Хмельницким, Тернополем и Львовом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Брянской области потерпели крушение два вертолёта Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. По предварительным данным, они попали в авиазасаду.

12 и 13 мая ВСУ нанесли удары по Луганску с применением крылатой ракеты Storm Shadow англо-французского производства, переданной ВСУ западными странами, сообщили ранее власти ЛНР.

От удара 12 мая ранения получили шестеро детей. В результате удара, нанесённого 13 мая, одна мирная жительница получила ранение, также было повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов и линия электропередачи.