Боец спецназа: украинские военные в Марьинке ДНР напуганы, стреляют неприцельно

Марьинка, ДНР, , 08:03 — REGNUM Российские штурмовые подразделения в Марьинке под Донецком в контактном бою выявили, что солдаты киевской армии напуганы, а их диверсионные группы быстро обнаруживаются. О ситуации на передовой рассказал РИА Новости боец спецназа Южной группировки войск.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам военного, вэсэушники ведут себя достаточно скрытно, и очевидно, что испытывают страх.

«Противник вольно себя не ведёт. Двигается из укрытия в укрытие перебежками, а при контактном бое ведёт огонь по-сомалийски — не прицельно, просто выставляя оружие из-за угла», — рассказал спецназовец, добавив, что вылазки диверсантов пресекаются оперативно, ещё на подступах к населённому пункту.

Бои за Марьинку продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что противостояние России и Украины в зоне спецоперации должно завершиться летом 2023 года.

Американский политолог Эндрю Корыбко считает, что, начав спецоперацию на Украине, Россия исправила историческую аномалию и запустила переход к многополярности.