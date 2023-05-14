WP: Зеленский назвал два фактора, которые сдерживают контрнаступление Украины

Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post назвал два основных фактора, которые сдерживают контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Владимир Зеленский Kvartal95 official

Лидер киевского режима подчеркнул, что решительным военным действиям Украины мешает нехватка ракет и систем большой дальности. При этом Зеленский недоумевает, почему Запад не торопится поставлять их Киеву. Он заверил, что такое оружие не будет использоваться для нанесения ударов по территориям России.

Вторым сдерживающим контрнаступление фактором он назвал плохие климатические условия.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский планировал нападение на территории России и подрыв трубопровода, по которому российская нефть поставляется в Венгрию. Об этом написала 13 мая газета The Washington Post со ссылкой на секретные данные минобороны США.

Зеленский выразил сомнение, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп смог бы урегулировать конфликт на Украине, находясь в должности президента США.