WP: утечка из Пентагона доказывает, что Зеленский планировал атаки внутри России

Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский планировал нападение на территории России и подрыв трубопровода, по которому российская нефть поставляется в Венгрию. Об этом написала 13 мая газета The Washington Post со ссылкой на секретные данные минобороны США, которые оказались в Сети.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно обнародованным документам, украинский лидер, и тому есть подтверждение в личной переписке с военным командованием, несмотря на многочисленные заверения в том, что не будет применять поставляемое западными союзниками вооружение для ударов по России, на самом деле не оставлял этой мысли. При этом для исполнения своих целей ему нужны ракеты дальнего действия.

Также, по мнению издания, глава киевского режима в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко предложил подорвать нефтепровод «Дружба».

Как сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал поставки дальнобойного оружия Киеву. По его мнению, в районе Артёмовска Украине требуется «около тысячи артиллерийских выстрелов в день».