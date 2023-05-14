Вашингтон, 14 мая, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что противостояние России и Украины в зоне спецоперации должно завершиться летом 2023 года. Об этом пишет «МК».

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

По мнению Риттера, затяжной конфликт невыгоден России, а значит, принимать решение по ситуации будут летом, упреждая момент, когда Запад усилит киевскую армию.

«Если Россия действительно сумеет нанести поражение Украине в этот указанный период времени, тогда раковая опухоль будет удалена и США перестанут проводить дальше эту политику», — заключил военный эксперт, добавив, что в Белом доме есть сомнения относительно перспектив победы Украины. Важна цель — поражение России и, возможно, её расчленение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, полагая, что атака дронов на Кремль поможет Киеву переломить ситуацию в конфликте.

«Всё, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации на театре военных действий. Это не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте», — пояснил разведчик.