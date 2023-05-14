Боец спецназа: российские войска установили мощный огневой контроль над трассой под Авдеевкой

Авдеевка, ДНР, , 06:29 — REGNUM В зоне спецоперации под селом Новокалиново Ясиноватского района в ДНР подразделения ВС РФ взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20, с которого позиции ВСУ хорошо просматриваются. Об этом РИА Новости рассказал боец спецназа Южной группировки войск.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас здесь находятся огневые расчёты миномётов, автоматический гранатомёт станковый, противотанковая управляемая ракета», — пояснил военный.

Отмечается, что дорога просматривается на 5 км и противнику трудно будет пройти.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе воздушной разведки в районе населённых пунктов Каменское и Новоданиловка в Запорожье были выявлены пункты временной дислокации ВСУ. Артиллеристы нанесли по целям удар на поражение.