Российские войска установили огневой контроль на трассе под Авдеевкой в ДНР
Авдеевка, ДНР, 14 мая 2023, 06:29 — REGNUM В зоне спецоперации под селом Новокалиново Ясиноватского района в ДНР подразделения ВС РФ взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20, с которого позиции ВСУ хорошо просматриваются. Об этом РИА Новости рассказал боец спецназа Южной группировки войск.
«У нас здесь находятся огневые расчёты миномётов, автоматический гранатомёт станковый, противотанковая управляемая ракета», — пояснил военный.
Отмечается, что дорога просматривается на 5 км и противнику трудно будет пройти.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе воздушной разведки в районе населённых пунктов Каменское и Новоданиловка в Запорожье были выявлены пункты временной дислокации ВСУ. Артиллеристы нанесли по целям удар на поражение.