Наступил 445-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Практически во всех регионах страны объявлена воздушная тревога, взрывы слышны в Тернополе и Львове, а также в находящемся под контролем Киева Херсоне. Говоря о работе стратегических бомбардировщиков ВКС России и флота, задействованных в ночной операции, военкоры «Русской весны» отмечают, что это «удар возмездия наносится по Украине». О повторных взрывах в Тернопольской области сообщил председатель областной государственной администрации Владимир Труш.

Накануне, 13 мая, вертолёты Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35 ВКС РФ потерпели крушение в Брянской области, объявлен план перехват. Как пояснил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, лётчики вертолетов и бомбардировщика Су-34 погибли. В Клинцах ранение от падения вертолёта Ми-8 получила местная жительница, повреждено пять домовладений.

Тем временем в Запорожье вскрыты и уничтожены два украинских пункта дислокации. Удар на поражение нанесён в районе населённых пунктов Каменское и Новоданиловка. В Артёмовске российские штурмовики продвинулись в так называемом «гнезде Вооруженных сил Украины (ВСУ)» до 550 метров. Боевики удерживают 1,78 кв. км территории города.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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