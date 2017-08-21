14 Мая
 
7:06

Нацистский бандит: Мельника осудили за слова о скором наступлении на Крым

Слова главы МИД Украины Андрея Мельника о скором наступлении на Крым вызвали резкое осуждение и жесткую критику среди пользователей в Twitter.

«Мельник, ты нацистский бандит», — прокомментировал публикацию один из читателей.

6:48

Писатель и патриот Прилепин дал первое интервью после теракта и заявил, что вернётся на фронт.

«Планирую [вернуться в зону СВО], но мне медкомиссию надо заново проходить. Врачи говорят, что лечиться придется минимум полгода», - отметил Прилепин.

В теракте погиб его друг Александр, который находился с ним в автомобиле.

6:47

На Украине снова пишут о потенциальной угрозе ракетного обстрела в связи с активностью российской авиации. Согласно сообщению мониторинговых служб, истребители движутся к пусковым установкам в Каспийском море.

6:47

В Риме коммунисты провели акцию протеста против приезда Зеленского

В день визита президента Украины Владимира Зеленского в Риме итальянские коммунисты провели акцию протеста, сообщает Il Giornale.

6:46

Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на консервный завод в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник киевской армии атаковал одно из предприятий по производству консервов в городе Стародуб.

6:43

СБУ объявил набор в кол-центры вымогателей денег у жителей России

Спецслужбы Украины набирают новых сотрудников в «кол-центры», в которых вымогают деньги у жителей России и стран СНГ. Средства идут на финансирование ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информатора в СБУ.

6:42

Политолог США: Россия спецоперацией исправила историческую аномалию

Американский политолог Эндрю Корыбко считает, что, начав спецоперацию на Украине, Россия исправила историческую аномалию и запустила переход к многополярности. Своё мнение эксперт изложил в статье для Global Times.

6:41

Пользователи Twitter раскритиковали заявление заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника о скором наступлении на Крым. В своей публикации дипломат заявил, что Крым "освободят раньше, чем думают многие".

"Мельник, ты нацистский бандит", — ответил ему из комментаторов.

6:41

В США признались, что не смогут восполнить потери ВСУ

Союзники не в состоянии восполнить потери киевской армии в бронетехнике. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

6:40

Президент Украины Зеленский сообщил, что прибыл в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что прибыл в Берлин. Далее Зеленский перечислил слова, которые, судя по всему, являются ключевыми вопросами его повестки в Германии: «Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Евросоюз. НАТО. Безопасность».

6:39

Зеленский заявил, что Киев не причастен к атаке беспилотников на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль. Об этом он сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

6:38

Военные на передовой под Новокалиново в ДНР взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20, с которого позиции ВСУ просматриваются на много километров, рассказал РИА Новости боец спецназа Южной группировки войск.

"Мы находимся на отрезке дороги Н20, район населенного пункта Новокалиново. Участок дороги находится под нашим огневым контролем. У нас здесь находятся огневые расчеты минометов, АГС (автоматический гранатомёт станковый), ПТУРов (противотанковая управляемая ракета)", — отметил собеседник агентства.

6:36

Лондон совершил очередной шаг против России, пишет МК. Поставка дальнобойных ракет Storm Shadow не заставила долго ждать результатов – украинские боевики использовали их для ударов по мирному Луганску.

Москва делает не первое и, скорей всего, не последнее предупреждение Лондону. Но если украинская армия начнет бить по российской территории «подарками добрых британцев», Лондону придется испытать на себе действие «дефляции российских обещаний», говорится в статье МК.

6:35

Подсчитаны обязательства G7 по поддержке Украины в 2023–2024 годах

Объём обязательств по экономической и бюджетной поддержке Украины со стороны «Группы семи» (G7) и их партнёров на период с 2023 года по начало 2024 года составил $44 млрд, сообщается в совместном заявлении, которое было принято 13 мая по результатам состоявшейся в Ниигате встречи министров финансов и глав ЦБ «Группы семи».

6:34

На территории Клинцовского района Брянской области введен план «Перехват». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, сейчас в районе разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к атакам на вертолет Ми-8 и истребитель Су-34.

6:33

СМИ: Зеленский планировал атаки на российские территории

Украинский президент Владимир Зеленский планировал нападение на территории России и подрыв трубопровода, по которому российская нефть поставляется в Венгрию. Об этом написала 13 мая газета The Washington Post со ссылкой на секретные данные минобороны США, которые оказались в Сети.

6:32

В Брянской области потерпели крушение четыре воздушных судна ВКС России

В Брянской области потерпели крушение два вертолёта Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35, сообщил 13 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «По уточнённым данным, сбиты два Ми-8, один Су-35 и один Су-34», — написал он в Telegram-канале.

6:29

Военнослужащие одного из взводов отряда специального назначения «Шторм» передают привет из зоны СВО. Недавно личный состав подразделения был награжден государственными наградами — орденами Мужества, Святого Георгия, а также ведомственными медалями «За боевое отличие» и «За воинскую доблесть».

«Все достойно себя проявили. Мужество, характер свой показали. Победа будет за нами!» — говорит командир.

Минобороны РФ.

6:29

Российские войска установили огневой контроль на трассе под Авдеевкой в ДНР

В зоне спецоперации под селом Новокалиново Ясиноватского района в ДНР подразделения ВС РФ взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20, с которого позиции ВСУ хорошо просматриваются. Об этом рассказал боец спецназа Южной группировки войск.

6:27

Минобороны показало боевую работу артиллерийских подразделений ВДВ.

Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона» ВДВ уничтожили огневые позиции артиллерийских расчетов и резервы украинских националистов в южном секторе проведения специальной военной операции. Выполнив огневую задачу, артиллеристы оперативно сменили позиции.

Разведка целей и корректировка огня осуществлялась при помощи БпЛА.

6:26

Главное о специальной военной операции на Украине за 13 мая.

12 мая около 18:30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Поли-Пак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в городе Луганске. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам.

В результате удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей. Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины сбиты.

На донецком направлении штурмовыми отрядами освобожден квартал в северо-западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и сковывали противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Красное и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожено более 285 украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки ВСУ.

Минобороны РФ.