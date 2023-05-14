Вашингтон, 14 мая, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Американский политолог Эндрю Корыбко считает, что, начав спецоперацию на Украине, Россия исправила историческую аномалию и запустила переход к многополярности. Своё мнение эксперт изложил в статье для Global Times.

(сс) geralt Мир

Период однополярности после распада СССР, по мнению Корыбко, стал «исторической аномалией».

«В прошлом году появилась возможность ускорить так называемое «возвращение в нормальное русло истории» благодаря спецоперации на Украине, которая беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности», — заявил Корыбко.

Политолог также считает, что США с вооружением Украины и антироссийскими санкциями поддерживает «немногим более трёх десятков стран». Это говорит о том, что влияние Америки на другие страны не такое значимое, как представляется.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Китай продолжат развивать своё стратегическое сотрудничество, страны заинтересованы в осуществлении принципов многополярного мира.

РФ и КНР намерены поддерживать международную систему, в центре которой стоит ООН, а также международный порядок, основанный на международном праве.