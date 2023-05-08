Глава МИД КНР: Россия и Китай будут содействовать многополярности мира

Пекин, , 14:34 — REGNUM Россия и Китай продолжат развивать своё стратегическое сотрудничество, страны заинтересованы в осуществлении принципов многополярного мира. Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия и Китай продолжат работать над продвижением отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства в новую эпоху», — сказал Цинь Ган, слова которого 8 мая приводит МИД КНР.

По его словам, РФ и КНР намерены поддерживать международную систему, в центре которой стоит ООН, а также международный порядок, основанный на международном праве.

«Россия и Китай будут содействовать многополярности мира и демократизации международных отношений, внесут должный вклад в развитие и прогресс человечества», — сказал министр.

Более того, он выразил уверенность, что российско-китайские отношения превосходят устаревшие модели, такие как противостояние блоков. «Отношения РФ и КНР превосходят такие устаревшие модели, как игра с нулевой суммой и противостояние блоков», — сказал Цинь Ган.

Как сообщало ИА REGNUM, на Всемирной онлайн-конференции по многополярности Сергей Лавров заявил, что политика западных стран, направленная на изоляцию России, не привела к должному результату. Международное сообщество не придерживается придуманного США и их единомышленниками «порядка, основанного на правилах».

Президент России Владимир Путин считает, что тренд многополярного мира будет только усиливаться. Те, кто пытается воспрепятствовать этому, столкнутся с дополнительными проблемами, которых и так хватает, заявил российский лидер.