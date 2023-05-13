Папа Римский Франциск встретился с президентом Украины Зеленским

Рим, , 19:24 — REGNUM Папа Римский Франциск принял в субботу на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского, встреча длилась 40 минут, сообщила 13 мая служба печати Святого престола.

Папа Римский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Темы беседы касались гуманитарной и политической ситуации на Украине. Папа заверил в своих постоянных молитвах, о чем свидетельствуют его многочисленные публичные обращения и постоянные призывы к Господу о мире с февраля прошлого года», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В пресс-службе отметили, что стороны «согласились с необходимостью продолжать гуманитарные усилия по поддержке населения».

Во время встречи стороны также обменялись подарками. Папа Римский подарил Зеленскому скульптуру с веточкой мира, а президент Украины преподнес понтифику изображение Богоматери, выполненное на пуленепробиваемой пластине.

Как сообщала ИА REGNUM, украинский президент утром 13 мая прибыл в Рим, где провёл встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, после которых приехал в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.

По информации СМИ, речь идёт о приватном визите, который не планировался заранее. Президент Украины может остаться в Риме на ночь, а утром вылетит в Берлин. В связи с приездом президента Украины в Италии усилены меры безопасности, была организована бесполётная зона в центре Рима. Некоторые районы находятся под контролем кинологов, саперов и снайперов, под наблюдение попали река Тибр, канализационная сеть, парки. Были привлечены порядка одной тысячи агентов правоохранительных органов.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, было бы уместно посредничество папы Римского Франциска в гуманитарных вопросах. По его словам, для Украины актуальны договорённости о помощи в решении гуманитарных вопросов, поставках оружия, а также защите на внешних рынках.

В конце апреля понтифик заявил, что готовит мирную миссию для прекращения украинского конфликта. Сообщалось, что Москва и Киев проинформированы об этом.