Вашингтон, 13 мая, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский планировал нападение на территории России и подрыв трубопровода, по которому российская нефть поставляется в Венгрию. Об этом написала 13 мая газета The Washington Post со ссылкой на секретные данные минобороны США, которые оказались в Сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Согласно обнародованным документам, украинский лидер, и тому есть подтверждение в личной переписке с военным командованием, несмотря на многочисленные заверения в том, что не будет применять поставляемое западными союзниками вооружение для ударов по России, на самом деле не оставлял этой мысли. При этом для исполнения своих целей ему нужны ракеты дальнего действия.

Также, по мнению издания, глава киевского режима в феврале на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко предложил подорвать нефтепровод «Дружба».

Как сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал поставки дальнобойного оружия Киеву. По его мнению, в районе Артёмовска Украине требуется «около тысячи артиллерийских выстрелов в день».

Представитель российской нефтепроводной компании «Транснефть» Игорь Демин заявил о совершении попытки террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба». По его словам, попытка атаки была совершена на наливном пункте «Брянск».

Будапешт рассматривает попытку теракта в отношении нефтепровода «Дружба», по которому нефть из России поступает в Европу, как угрозу своей энергетической безопасности.