Луганск, 13 мая, 2023, 20:32 — ИА Регнум. Около 20:00 мск 13 мая в Луганске прогремели несколько взрывов, передают местные СМИ и Telegram-каналы.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что взрывы прозвучали в районе стадиона «Авангард». По предварительным данным, было выпущено две ракеты.

12 и 13 мая ВСУ нанесли удары по Луганску с применением крылатой ракеты Storm Shadow англо-французского производства, переданной ВСУ западными странами, сообщили ранее власти ЛНР.

От удара 12 мая ранения получили шестеро детей. В результате удара, нанесённого 13 мая, одна мирная жительница получила ранение, также было повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов и линия электропередачи.

Авиацией Воздушно-космических России был сбит самолёт Су-24, наносивший удар по Луганску, и прикрывавший его истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили позднее в Минобороны РФ.