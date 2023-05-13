Донецк, 13 мая, 2023, 20:19 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского и Петровского районов Донецка вечером 13 мая ранения получили три мирных жителя, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«В результате обстрела Куйбышевского района по ул. Этюдной ранены женщина 1971 г. р. и мужчина 1976 г. р. В результате обстрела Петровского района по ул. Рубена Ибаррури ранен подросток 15 лет», — рассказал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что днём 13 мая ВСУ четыре раза за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 мм.

В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ, совершённых утром 13 мая, пострадали шесть мирных жителей, сообщал ранее врио главы республики Денис Пушилин. Под удар попали Донецк, Ясиноватая и Горловка. Раненым оказывается помощь. В Донецке из-за удара ВСУ погибли женщина и её четырёхлетний сын.

Утром 13 мая в результате обстрелов были повреждены 16 жилых домов в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, три объекта гражданской инфраструктуры, осколками были посечены кровли, несущие стены, выбито остекление, отмечал Кулемзин.