Анкара, 13 мая, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Турецкая оппозиция намерена улучшать отношения с Москвой, заявил 13 мая РИА Новости заместитель главы Народно-республиканской партии (CHP) и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы являемся партией, считающей необходимой поддерживать хорошие отношения с Россией. Не только с РФ, но и со всеми соседями», — сказал он.

Салыджы вместе с тем добавил, что в отношениях с Россией есть ряд проблем, которые планируется решить путем диалога, и планируется привести отношения к еще более лучшей точке.

По его словам, команда Кылычдароглу намерена строить отношения с РФ на «межгосударственном, межведомственном уровнях», так будет и с Японией, Китаем, США, ЕС.

«Мы открыты к сотрудничеству: можем увеличить товарооборот, туристический сектор для нас имеет высокую значимость. Мы готовы продолжать всё, что необходимо для развития и процветания региона. Опять же, мы не относимся предвзято к отношениям с Россией», — отметил Салыджы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние данные опросов общественного мнения, проведённые турецкой оппозицией, свидетельствуют о росте поддержки кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу до уровня более 49%.

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что турецкая оппозиция, если она придёт к власти, легко договорится с администрацией президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена.

По его словам, оппозиция ставит своей главной целью во внешних связях интеграцию с ЕС. Он также отметил, что кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и его команда не считают правильными личные подходы в политике, и в ближайшее время не составит труда договориться с администрацией Байдена.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Реджеп Тайип Эрдоган является единым кандидатом от правящего «Республиканского альянса», в то время как оппозиционный «Народный альянс» выставил его главного соперника — Кемаля Кылычдароглу.